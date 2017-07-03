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Советские свадьбы

  • Jul. 3rd, 2017 at 11:09 PM

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Чужая свадьба, чужая свадьба,
Случайный взгляд, распахнутая дверь.
Чужая свадьба, чужая свадьба,
Ну вот и всё - ты замужем теперь.(с)

Свадьбы, конечно, на фото чужие. Но жизнь - наша. Это как "улица Строителей" у Рязанова.
Лица людей, одежда, сервировка, атмосфера! Как же это всё до боли знакомо каждому)

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Советские свадьбы условно можно было поделить на:

1. Комсомольские. Ударные стройки, новые города, БАМ. О таких свадьбах любили писать в советских журналах.

2. Деревенские. С массой всякого рода традиций и условностей, выкупами, ряженными, вывешиванием наутро грязной простыни...

3. Городские бедные

4. Городские "мещанские"

5. Городские "продвинутые"

Часто, свадьбы были эклектичны, происходило смешение стилей, что порой приводило к мордобою:

Потом у них была уха и заливные потроха,
Потом поймали жениха и долго били.
Потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе
И все хорошее в себе доистребили.
(Высоцкий)

Образцово-показательные свадьбы и сегодня многих прошибают на слезу умиления)

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Деревенские свадьбы тоже бывали очень милы, до момента пока гости держатся на ногах))

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Городские. Продвинутые и не очень, богатые и так себе...

Но, главное - люди. Теперь таких уже нет, теперь таких не делают...

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Comments

( 18 comments — Leave a comment )
alex_bond56
Jul. 3rd, 2017 08:35 pm (UTC)
Обычно бабы драки организуют, она то и без них будет, но они выступают каталлизаторами. Начинают гавкать за спиртное, потом приревнуют, потом сделают так, чтобы их ревновали, потом "ты мне всю жизнь испортил", потом получат по ебальнику и пощло-поехало. Мерзопакостные бабы создания когда одетые.

Edited at 2017-07-03 08:50 pm (UTC)
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(Anonymous)
Jul. 4th, 2017 08:45 am (UTC)
любитель животных!!!
кто о чем, а вшивый о бане
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natotak
Jul. 3rd, 2017 09:01 pm (UTC)
Традиции убирать пустые бутылки со стола в СССР не было?
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livejournal
Jul. 3rd, 2017 09:32 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal южного региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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oldpapuas
Jul. 3rd, 2017 09:58 pm (UTC)
Варианты разные, но одинаковая продуктовая бедность на столах.
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(Anonymous)
Jul. 3rd, 2017 10:18 pm (UTC)
Объединяет весь этот пир духа - общий пофигизм. Люди просто не заморачивались "концепцией торжества" и "стилистикой мероприятия". Слов "дресс-код" и "понты" не знали. Пофиг было на сервировку, танцевали под баян в закутке между лифтом и мусоропроводом, от лютого холода в кафе накрывались кто чем: невеста - какой-то жуткой кофтой, гости - одним модным мохеровым шарфом на троих... Напекли пирожков, заставили стол водкой, как тайгой - вот тебе и праздник, вот и чудненько. На одной свадьбе гостей катали в кузове грузовика, на другой развозили цивильно на "волгах". А в остальном, как правило, было полное равенство. Нищее, но искреннее.
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(Anonymous)
Jul. 4th, 2017 10:44 pm (UTC)
...и люди были счастивы...
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po_mo_chnik
Jul. 4th, 2017 03:29 am (UTC)
Лица людей совсем другие...
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(Anonymous)
Jul. 4th, 2017 05:48 am (UTC)
А твоё лицо - три бутылки?
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vicky_tormakova
Jul. 4th, 2017 06:23 am (UTC)
А ещё было очень тяжко со свадебными платьями, их просто не было. Шили сами/ ушивали платья подруг, в одном платье могли выйти замуж 5-6 человек ( это сейчас, о ужас, плохая примета) фату мастерили из ткани для занавесок.)) Туфли белые по всем знакомым искали. Подкладывали вату или бумагу, если размер не подходил.

Edited at 2017-07-04 06:23 am (UTC)
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skif_tag
Jul. 4th, 2017 06:47 am (UTC)
Если повезёт и есть деньги, то можно было туфли купить в специализированном магазине по талончику из ЗАГСА.
В Таганроге был магазин "Счастье" на Октябрьской площади.
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lavroffkolya
Jul. 4th, 2017 06:58 am (UTC)
А были и такие:
Приезжай ко мне на БАМ-я тебе на рельсах дам.
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Илларион Петров
Jul. 4th, 2017 08:20 am (UTC)
Мне было пять лет.
Все закричали, что едет свадьба и выскочили на улицу.
Медленно ехал грузовик, в его кузове был шкаф, а возле
него стояли смущённые дяденька и тётенька в белом платье.

Я глянул на тётеньку и громко заорал: "Какая некрасивая!"

Эта женщина ненавидела меня всю жизнь...
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teresaola
Jul. 4th, 2017 12:21 pm (UTC)
Ох...мы стали более лучше одеваться
Кошмар, на самом-то деле
Одно хорошо - женились, честно, с верой в счастье и любовь
А не "гражданский брак" как сейчас
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irinapravdina
Jul. 4th, 2017 03:46 pm (UTC)
У меня хоть и платье было, по тем временам шикарное и туфли импортные, но как же я ненавидела свою свадьбу!
Две белые "Волги"(первые в городе такси), осетр на столе во всю длину(с метр)... Все крестная организовала! Но букет цветов жених еле на базаре купил! Не было под Н.Год цветов на рынке!!! 1970 год!!! Принес белые вялые хризантемы... С этим сранным букетиком и пошла в ЗАГС на Социалистической!Если кто помнит на втором этаже по узкой лесенке.... И погода!!! Гололед...и дождь 30 декабря!! Ведь ПОСТ был Рождественский! Какая свадьба? Но никто даже не подумал об этом! Хотя вся Вареновка гуляла!
А потом я ехала... НА ЭЛЕКТРИЧКЕ!!!! в свадебном наряде в Вареновку!))) Так было положено!!!!И баян!!!Бедный жених!(((( С каким лицом я ЗВЕЗДА!!! ехала в электричке!!))) А через год разошлись... виновата я перед ним! Ох, виновата!!! Взял бы себе в жены простую девочку и был бы счастлив.
А фотки со свадьбы берегу! В живых давно многих нет ! И дружка с дружкой тоже! И самого жениха.(((
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skif_tag
Jul. 4th, 2017 03:58 pm (UTC)
А приданное хорошее было?
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irinapravdina
Jul. 4th, 2017 05:23 pm (UTC)
Как у всех:две деревянные кровати, ковер 1,75х2,2,25(русская красавица), одеяла, подушки.Я из бедной семьи была! Мне свекровь, Царствие Небесное ей, купила потом шифоньер, сервант. Родственники мужа были замечательными людьми!
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helenas24
Jul. 4th, 2017 04:23 pm (UTC)
Решётки на окнах! У нас их не было до 90-х.
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