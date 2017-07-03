Чужая свадьба, чужая свадьба,
Случайный взгляд, распахнутая дверь.
Чужая свадьба, чужая свадьба,
Ну вот и всё - ты замужем теперь.(с)
Свадьбы, конечно, на фото чужие. Но жизнь - наша. Это как "улица Строителей" у Рязанова.
Лица людей, одежда, сервировка, атмосфера! Как же это всё до боли знакомо каждому)
Советские свадьбы условно можно было поделить на:
1. Комсомольские. Ударные стройки, новые города, БАМ. О таких свадьбах любили писать в советских журналах.
2. Деревенские. С массой всякого рода традиций и условностей, выкупами, ряженными, вывешиванием наутро грязной простыни...
3. Городские бедные
4. Городские "мещанские"
5. Городские "продвинутые"
Часто, свадьбы были эклектичны, происходило смешение стилей, что порой приводило к мордобою:
Потом у них была уха и заливные потроха,
Потом поймали жениха и долго били.
Потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе
И все хорошее в себе доистребили.
(Высоцкий)
Образцово-показательные свадьбы и сегодня многих прошибают на слезу умиления)
Деревенские свадьбы тоже бывали очень милы, до момента пока гости держатся на ногах))
Городские. Продвинутые и не очень, богатые и так себе...
Но, главное - люди. Теперь таких уже нет, теперь таких не делают...
Случайный взгляд, распахнутая дверь.
Чужая свадьба, чужая свадьба,
Ну вот и всё - ты замужем теперь.(с)
Свадьбы, конечно, на фото чужие. Но жизнь - наша. Это как "улица Строителей" у Рязанова.
Лица людей, одежда, сервировка, атмосфера! Как же это всё до боли знакомо каждому)
Советские свадьбы условно можно было поделить на:
1. Комсомольские. Ударные стройки, новые города, БАМ. О таких свадьбах любили писать в советских журналах.
2. Деревенские. С массой всякого рода традиций и условностей, выкупами, ряженными, вывешиванием наутро грязной простыни...
3. Городские бедные
4. Городские "мещанские"
5. Городские "продвинутые"
Часто, свадьбы были эклектичны, происходило смешение стилей, что порой приводило к мордобою:
Потом у них была уха и заливные потроха,
Потом поймали жениха и долго били.
Потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе
И все хорошее в себе доистребили.
(Высоцкий)
Образцово-показательные свадьбы и сегодня многих прошибают на слезу умиления)
Деревенские свадьбы тоже бывали очень милы, до момента пока гости держатся на ногах))
Городские. Продвинутые и не очень, богатые и так себе...
Но, главное - люди. Теперь таких уже нет, теперь таких не делают...
Comments
Edited at 2017-07-03 08:50 pm (UTC)
Edited at 2017-07-04 06:23 am (UTC)
В Таганроге был магазин "Счастье" на Октябрьской площади.
Приезжай ко мне на БАМ-я тебе на рельсах дам.
Все закричали, что едет свадьба и выскочили на улицу.
Медленно ехал грузовик, в его кузове был шкаф, а возле
него стояли смущённые дяденька и тётенька в белом платье.
Я глянул на тётеньку и громко заорал: "Какая некрасивая!"
Эта женщина ненавидела меня всю жизнь...
Кошмар, на самом-то деле
Одно хорошо - женились, честно, с верой в счастье и любовь
А не "гражданский брак" как сейчас
Две белые "Волги"(первые в городе такси), осетр на столе во всю длину(с метр)... Все крестная организовала! Но букет цветов жених еле на базаре купил! Не было под Н.Год цветов на рынке!!! 1970 год!!! Принес белые вялые хризантемы... С этим сранным букетиком и пошла в ЗАГС на Социалистической!Если кто помнит на втором этаже по узкой лесенке.... И погода!!! Гололед...и дождь 30 декабря!! Ведь ПОСТ был Рождественский! Какая свадьба? Но никто даже не подумал об этом! Хотя вся Вареновка гуляла!
А потом я ехала... НА ЭЛЕКТРИЧКЕ!!!! в свадебном наряде в Вареновку!))) Так было положено!!!!И баян!!!Бедный жених!(((( С каким лицом я ЗВЕЗДА!!! ехала в электричке!!))) А через год разошлись... виновата я перед ним! Ох, виновата!!! Взял бы себе в жены простую девочку и был бы счастлив.
А фотки со свадьбы берегу! В живых давно многих нет ! И дружка с дружкой тоже! И самого жениха.(((