Советские свадьбы

Чужая свадьба, чужая свадьба,

Случайный взгляд, распахнутая дверь.

Чужая свадьба, чужая свадьба,

Ну вот и всё - ты замужем теперь.(с)

Потом у них была уха и заливные потроха,

Потом поймали жениха и долго били.

Потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе

И все хорошее в себе доистребили.

(Высоцкий)

Городские. Продвинутые и не очень, богатые и так себе...



Но, главное - люди. Теперь таких уже нет, теперь таких не делают...