Возможен разрыв отношений, возможна война. Ровно 50 лет назад

«Возможен разрыв отношений, возможна война» – так отреагировали в МИД КНР на кровавую бойню, учинённую китайскими студентами, обучавшимися в столице Советского Союза, и московской милицией.
Отношения между странами резко портиться после смерти Сталина. Мао считал себя законным наследником Ленина и Сталина, лидером мирового коммунистического движения, готовился уничтожить капиталистические страны в огне мировой войны. Его категорически не устраивал курс на мирное сосуществование, взятый Москвой, он не мог принять критику Великого Сталина, своего друга и учителя.
Коммунистический Китай, вскормленный Советским союзом, вдруг вспомнил о своих "исконных" территориях.
К 1964 году Великий Кормчий потребовал у Советского Союза полстраны: «Мест оккупированных Советским Союзом слишком много. Советский Союз занимает площадь 22 миллиона квадратных километров, а его население всего 200 миллионов человек».
Подло оккупированной китайской землёй оказались Хабаровский и Приморский края, Забайкалье, Сахалин и часть Средней Азии — всего 1,5 млн квадратных километров.
В самом Китае начались чистки. Обезумевшая молодёжь без Суда и следствия расправлялась со всеми, кто им казался недостаточно патриотично настроен...
Провокации на границе с СССР следовали одна за другой.
И вот, 25 января 1967 года, большая группа китайских студентов и посольских работников
устроила массовую драку прямо у мавзолея.
Вот как об этом заявил МИД Китая:
"Группа студентов из КНР, порядка 100 человек, 25 января 1967 года пришла к Мавзолею Ленина, чтобы отдать дань памяти вождю мирового пролетариата. Дойдя до входа в усыпальницу основателя первого государства рабочих и крестьян, китайцы организованно построились и стали петь «Интернационал». «Охранке ревизионистов» – милиционерам – это не понравилось, и они начали избивать китайцев, заставляя их разойтись. Но студенты не дрогнули, и тогда правоохранители начали стрельбу. Среди китайских студентов были убитые и раненые."
Советская версия событий была озвучена через несколько дней:
"25 января в полдень около 70 китайских граждан – главным образом китайские студенты, возвращающиеся через Москву в КНР, и сотрудники китайского посольства в Москве – прибыли на Красную площадь и стали в очередь желающих посетить Мавзолей. Они выстроились вдоль Мавзолея, перепрыгнув через ограждения, достали книжечки цитат Мао Цзэдуна и стали хором выкрикивать его «изречения». Таким образом, они создали беспорядок, мешая другим посетителям. Советские люди, стоявшие вслед за китайской группой, терпеливо ждали. Находящиеся обычно в дни посещения Мавзолея около него два-три милиционера, наблюдавшие за порядком, предложили китайским гражданам либо пройти в Мавзолей, либо освободить проход. В ответ китайские граждане стали ещё громче выкрикивать цитаты Мао Цзэдуна и требовать, чтобы советские люди присоединились к их декламации. Свои требования они подкрепляли выкриками, толчками, явно провоцируя беспорядок. Чтение цитат сменилось сплошным истерическим криком китайских граждан. И в этот момент один из них ударил по лицу женщину, стоявшую в очереди. Это послужило как бы сигналом для всей группы. Они стали набрасываться на советских людей, наносить им удары. Хулиганство продолжалось несколько минут. Советские люди, находившиеся на Красной площади, не поддались на провокационные выходки. Сами, без помощи милиции, взявшись за руки и образовав живую цепь, оттеснили китайскую группу в сторону собора Василия Блаженного. После этого советские люди отошли в сторону, а китайские граждане, поняв, что затеянная ими провокация не увенчалась успехом, вынуждены были сесть в автобусы и уехать."
На следующий день все участники конфликта были высланы из СССР
В Китае студентов встречали как национальных героев
Городок советского посольства в Китае хунвейбины подвергли двухнедельной звуковой и физической блокаде. На воротах посольства вешали чучела советских людей, которые затем здесь же сжигали на кострах.
По всему периметру посольства китайцы установили 56 мощных громкоговорителей, через которые 400 китайцев, периодически сменяясь, не умолкая, по 18 часов в сутки в течение 8 дней на большой громкости выкрикивали всевозможные лозунги. Вокруг посольства ездила машина, наполненная булыжниками, которые периодически запускались в окна.
Окно представительства ТАСС заклеили огромным плакатом с надписью по-русски: «Компания негадяев по фабрикаванию лжей». Дабы китайский народ не смог наслушаться этих «лжей» извне, в приемниках ликвидировали короткие волны. Сотрудникам российского посольства было запрещено выезжать за пределы Пекина, а вскоре и за пределы самого посольства. Все контакты свелись к минимуму. Даже обычное передвижение по Пекину стало для иностранцев предельно рискованным.
Так, например, в магазине «Дружба» китаец ударил ножом для рубки мяса по челюсти русской жене дипломата из посольства ГДР. Она упала на пол, а он с криками «смерть советским ревизионистам» пытался вспороть ей живот — женщина была беременна. Пострадавшую доставили в больницу, где ее посетил замминистра иностранных дел КНР Ван Биннань, который призвал «с гордостью носить шрам от ранения, полученного ею в борьбе с советским ревизионизмом». Подверглись разгрому посольства Монголии и Великобритании. Дорогу, ведущую в посольство СССР, китайцы переименовали в Антиревизионистскую аллею и каждый день устраивали на ней массовые демонстрации.
Напряжение усиливалось. Однажды хунвейбины ворвались в здание посольства СССР, водрузили на клумбе портрет Мао, переломали и сожгли посольскую мебель, сожгли будку привратника. Во время осады сотрудники посольства, ожидая штурма основного здания, вооружились чем могли. Положение спас член политбюро Косыгин. Он по каналам правительственной связи из Москвы позвонил в Пекин. Телефонист сказал Косыгину, что он «не станет соединять председателя Мао с мерзким ревизионистом Косыгиным», однако все же соединил с Чжоу Эньлаем.
На плакате написано: "Разобьём собачьи головы Брежнева и Косыгина"
Истерия продолжалась, и спустя два года вылилась в открытое военное противостояние на полуострове Даманский.
Тогда военной и экономической мощи Китая было недостаточно для серьёзного противостояния с Советским союзом.
Сейчас ситуация кардинально изменилась...
Отношения между странами резко портиться после смерти Сталина. Мао считал себя законным наследником Ленина и Сталина, лидером мирового коммунистического движения, готовился уничтожить капиталистические страны в огне мировой войны. Его категорически не устраивал курс на мирное сосуществование, взятый Москвой, он не мог принять критику Великого Сталина, своего друга и учителя.
Коммунистический Китай, вскормленный Советским союзом, вдруг вспомнил о своих "исконных" территориях.
К 1964 году Великий Кормчий потребовал у Советского Союза полстраны: «Мест оккупированных Советским Союзом слишком много. Советский Союз занимает площадь 22 миллиона квадратных километров, а его население всего 200 миллионов человек».
Подло оккупированной китайской землёй оказались Хабаровский и Приморский края, Забайкалье, Сахалин и часть Средней Азии — всего 1,5 млн квадратных километров.
В самом Китае начались чистки. Обезумевшая молодёжь без Суда и следствия расправлялась со всеми, кто им казался недостаточно патриотично настроен...
Провокации на границе с СССР следовали одна за другой.
И вот, 25 января 1967 года, большая группа китайских студентов и посольских работников
устроила массовую драку прямо у мавзолея.
Вот как об этом заявил МИД Китая:
"Группа студентов из КНР, порядка 100 человек, 25 января 1967 года пришла к Мавзолею Ленина, чтобы отдать дань памяти вождю мирового пролетариата. Дойдя до входа в усыпальницу основателя первого государства рабочих и крестьян, китайцы организованно построились и стали петь «Интернационал». «Охранке ревизионистов» – милиционерам – это не понравилось, и они начали избивать китайцев, заставляя их разойтись. Но студенты не дрогнули, и тогда правоохранители начали стрельбу. Среди китайских студентов были убитые и раненые."
Советская версия событий была озвучена через несколько дней:
"25 января в полдень около 70 китайских граждан – главным образом китайские студенты, возвращающиеся через Москву в КНР, и сотрудники китайского посольства в Москве – прибыли на Красную площадь и стали в очередь желающих посетить Мавзолей. Они выстроились вдоль Мавзолея, перепрыгнув через ограждения, достали книжечки цитат Мао Цзэдуна и стали хором выкрикивать его «изречения». Таким образом, они создали беспорядок, мешая другим посетителям. Советские люди, стоявшие вслед за китайской группой, терпеливо ждали. Находящиеся обычно в дни посещения Мавзолея около него два-три милиционера, наблюдавшие за порядком, предложили китайским гражданам либо пройти в Мавзолей, либо освободить проход. В ответ китайские граждане стали ещё громче выкрикивать цитаты Мао Цзэдуна и требовать, чтобы советские люди присоединились к их декламации. Свои требования они подкрепляли выкриками, толчками, явно провоцируя беспорядок. Чтение цитат сменилось сплошным истерическим криком китайских граждан. И в этот момент один из них ударил по лицу женщину, стоявшую в очереди. Это послужило как бы сигналом для всей группы. Они стали набрасываться на советских людей, наносить им удары. Хулиганство продолжалось несколько минут. Советские люди, находившиеся на Красной площади, не поддались на провокационные выходки. Сами, без помощи милиции, взявшись за руки и образовав живую цепь, оттеснили китайскую группу в сторону собора Василия Блаженного. После этого советские люди отошли в сторону, а китайские граждане, поняв, что затеянная ими провокация не увенчалась успехом, вынуждены были сесть в автобусы и уехать."
На следующий день все участники конфликта были высланы из СССР
В Китае студентов встречали как национальных героев
Городок советского посольства в Китае хунвейбины подвергли двухнедельной звуковой и физической блокаде. На воротах посольства вешали чучела советских людей, которые затем здесь же сжигали на кострах.
По всему периметру посольства китайцы установили 56 мощных громкоговорителей, через которые 400 китайцев, периодически сменяясь, не умолкая, по 18 часов в сутки в течение 8 дней на большой громкости выкрикивали всевозможные лозунги. Вокруг посольства ездила машина, наполненная булыжниками, которые периодически запускались в окна.
Окно представительства ТАСС заклеили огромным плакатом с надписью по-русски: «Компания негадяев по фабрикаванию лжей». Дабы китайский народ не смог наслушаться этих «лжей» извне, в приемниках ликвидировали короткие волны. Сотрудникам российского посольства было запрещено выезжать за пределы Пекина, а вскоре и за пределы самого посольства. Все контакты свелись к минимуму. Даже обычное передвижение по Пекину стало для иностранцев предельно рискованным.
Так, например, в магазине «Дружба» китаец ударил ножом для рубки мяса по челюсти русской жене дипломата из посольства ГДР. Она упала на пол, а он с криками «смерть советским ревизионистам» пытался вспороть ей живот — женщина была беременна. Пострадавшую доставили в больницу, где ее посетил замминистра иностранных дел КНР Ван Биннань, который призвал «с гордостью носить шрам от ранения, полученного ею в борьбе с советским ревизионизмом». Подверглись разгрому посольства Монголии и Великобритании. Дорогу, ведущую в посольство СССР, китайцы переименовали в Антиревизионистскую аллею и каждый день устраивали на ней массовые демонстрации.
Напряжение усиливалось. Однажды хунвейбины ворвались в здание посольства СССР, водрузили на клумбе портрет Мао, переломали и сожгли посольскую мебель, сожгли будку привратника. Во время осады сотрудники посольства, ожидая штурма основного здания, вооружились чем могли. Положение спас член политбюро Косыгин. Он по каналам правительственной связи из Москвы позвонил в Пекин. Телефонист сказал Косыгину, что он «не станет соединять председателя Мао с мерзким ревизионистом Косыгиным», однако все же соединил с Чжоу Эньлаем.
На плакате написано: "Разобьём собачьи головы Брежнева и Косыгина"
Истерия продолжалась, и спустя два года вылилась в открытое военное противостояние на полуострове Даманский.
Тогда военной и экономической мощи Китая было недостаточно для серьёзного противостояния с Советским союзом.
Сейчас ситуация кардинально изменилась...
Comments
Ситуация, действительно, изменилась кардинально. Но не в лучшую сторону. Особенно после того, как великий стратег В. В. Путин принял решение помножить на ноль 53-е Забайкальское ракетное объединение в 2002 году. Пьяный Ельцин, кстати, при все своих особенностях, до такого в своё время не додумался.
Изменилась. Но, не очень сильно. И не в пользу Китая.
В последние лет 10-ть с удовольствием наблюдаю попытки недалеких англосаксов привычно стравить ихних врагов между собой и пожать плоды. Как говорится, "что у трезвого на уме - то у пьяного на языке". Поэтому тема китайско-российской войны особенно популярно у укров и русскоязычно-либеральных блогеров.
Edited at 2017-01-25 05:00 pm (UTC)
а когда отожмет китай всю территорию до урала, по примеру крыма )))))))))))) что скажешь в этом случае дружище??? да ничего ты не скажешь, говорить уже будет просто нечего )))))) все станет на свои места и всем все будет понятно ))))))))))))
И не было и не могло быть никакого "росиийского посольства" тогда.ю а правильно - посольство СССР !
все события по хронологии правильно воспроизведены, ещё сохраниилисьпамяти, хотя сам тогда был маленький, но по ТВ, радио и в прессе много говорилось и писалось.
Впрочем, скаазть, какая из сторон была права,сейчас крайне трудно: в конце 60-х Мао уже по сути впал в маразм, как и почти все руководители подобгого плана, типа "вождей", потому реально плоло владел обстановкой в стране и мире. А лидеры хунвэйбинов - (дословно "красногвардейцев"), зарядив ещё только начинающую активную общественную жизнь молодёжь своей "коммунистической" агитацией и пропагандой реально вышли из каких-либо рамок и ограничений, - "культурная революция" тому пример. Впрочем, критика "ревизии социализма" в СССР со стороны Мао во многом справедлива, хотя Энвер Ходже про Хрущёва и Ко даже и лучше целую книгу написал. Увы, но это напоминало "диаог глухого со слепым", не иначе.
Edited at 2017-01-27 08:56 am (UTC)
они же не несут нам отступления от скреп , не любят гейропу , наши патриоты получат все , чего хотят...
Edited at 2017-01-25 08:58 pm (UTC)
Сильно похоже на других ментов, которые порвали портрет Путина.
Змей всё сказал.
Поменьше попагандонства и побольше объективности. А так же не стоит считать своих читателей идиотами и пытаться так примитивно манипулировать ими.
«К власти в СССР после 1953 года пришли националисты и карьеристы, взяточники, покрываемые из Кремля. Когда придет время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и крепостники». Как в воду глядел, великий кормчий.....
Чтобы восстановить испорченное настроение давайте послушаем хорошую японскую песню:
если для них китайцы и прочие азиаты недочеловеки то русские для них недочеловеки в квадрате,
впрочем в японии (как пожалуй и везде) находятся при этом любительницы черного мясца - негров
туда ведь в век всеобщей толерастии тоже впустили