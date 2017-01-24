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Возможен разрыв отношений, возможна война. Ровно 50 лет назад

  • Jan. 24th, 2017 at 11:31 PM

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«Возможен разрыв отношений, возможна война» – так отреагировали в МИД КНР на кровавую бойню, учинённую китайскими студентами, обучавшимися в столице Советского Союза, и московской милицией.




Отношения между странами резко портиться после смерти Сталина. Мао считал себя законным наследником Ленина и Сталина, лидером мирового коммунистического движения, готовился уничтожить капиталистические страны в огне мировой войны. Его категорически не устраивал курс на мирное сосуществование, взятый Москвой, он не мог принять критику Великого Сталина, своего друга и учителя.





Коммунистический Китай, вскормленный Советским союзом, вдруг вспомнил о своих "исконных" территориях.
К 1964 году Великий Кормчий потребовал у Советского Союза полстраны: «Мест оккупированных Советским Союзом слишком много. Советский Союз занимает площадь 22 миллиона квадратных километров, а его население всего 200 миллионов человек».
Подло оккупированной китайской землёй оказались Хабаровский и Приморский края, Забайкалье, Сахалин и часть Средней Азии — всего 1,5 млн квадратных километров.

В самом Китае начались чистки. Обезумевшая молодёжь без Суда и следствия расправлялась со всеми, кто им казался недостаточно патриотично настроен...



Провокации на границе с СССР следовали одна за другой.

И вот, 25 января 1967 года, большая группа китайских студентов и посольских работников
устроила массовую драку прямо у мавзолея.
Вот как об этом заявил МИД Китая:

"Группа студентов из КНР, порядка 100 человек, 25 января 1967 года пришла к Мавзолею Ленина, чтобы отдать дань памяти вождю мирового пролетариата. Дойдя до входа в усыпальницу основателя первого государства рабочих и крестьян, китайцы организованно построились и стали петь «Интернационал». «Охранке ревизионистов» – милиционерам – это не понравилось, и они начали избивать китайцев, заставляя их разойтись. Но студенты не дрогнули, и тогда правоохранители начали стрельбу. Среди китайских студентов были убитые и раненые."







Советская версия событий была озвучена через несколько дней:

"25 января в полдень около 70 китайских граждан – главным образом китайские студенты, возвращающиеся через Москву в КНР, и сотрудники китайского посольства в Москве – прибыли на Красную площадь и стали в очередь желающих посетить Мавзолей. Они выстроились вдоль Мавзолея, перепрыгнув через ограждения, достали книжечки цитат Мао Цзэдуна и стали хором выкрикивать его «изречения». Таким образом, они создали беспорядок, мешая другим посетителям. Советские люди, стоявшие вслед за китайской группой, терпеливо ждали. Находящиеся обычно в дни посещения Мавзолея около него два-три милиционера, наблюдавшие за порядком, предложили китайским гражданам либо пройти в Мавзолей, либо освободить проход. В ответ китайские граждане стали ещё громче выкрикивать цитаты Мао Цзэдуна и требовать, чтобы советские люди присоединились к их декламации. Свои требования они подкрепляли выкриками, толчками, явно провоцируя беспорядок. Чтение цитат сменилось сплошным истерическим криком китайских граждан. И в этот момент один из них ударил по лицу женщину, стоявшую в очереди. Это послужило как бы сигналом для всей группы. Они стали набрасываться на советских людей, наносить им удары. Хулиганство продолжалось несколько минут. Советские люди, находившиеся на Красной площади, не поддались на провокационные выходки. Сами, без помощи милиции, взявшись за руки и образовав живую цепь, оттеснили китайскую группу в сторону собора Василия Блаженного. После этого советские люди отошли в сторону, а китайские граждане, поняв, что затеянная ими провокация не увенчалась успехом, вынуждены были сесть в автобусы и уехать."

На следующий день все участники конфликта были высланы из СССР






В Китае студентов встречали как национальных героев



Городок советского посольства в Китае хунвейбины подвергли двухнедельной звуковой и физической блокаде. На воротах посольства вешали чучела советских людей, которые затем здесь же сжигали на кострах.

По всему периметру посольства китайцы установили 56 мощных громкоговорителей, через которые 400 китайцев, периодически сменяясь, не умолкая, по 18 часов в сутки в течение 8 дней на большой громкости выкрикивали всевозможные лозунги. Вокруг посольства ездила машина, наполненная булыжниками, которые периодически запускались в окна.



Окно представительства ТАСС заклеили огромным плакатом с надписью по-русски: «Компания негадяев по фабрикаванию лжей». Дабы китайский народ не смог наслушаться этих «лжей» извне, в приемниках ликвидировали короткие волны. Сотрудникам российского посольства было запрещено выезжать за пределы Пекина, а вскоре и за пределы самого посольства. Все контакты свелись к минимуму. Даже обычное передвижение по Пекину стало для иностранцев предельно рискованным.

Так, например, в магазине «Дружба» китаец ударил ножом для рубки мяса по челюсти русской жене дипломата из посольства ГДР. Она упала на пол, а он с криками «смерть советским ревизионистам» пытался вспороть ей живот — женщина была беременна. Пострадавшую доставили в больницу, где ее посетил замминистра иностранных дел КНР Ван Биннань, который призвал «с гордостью носить шрам от ранения, полученного ею в борьбе с советским ревизионизмом». Подверглись разгрому посольства Монголии и Великобритании. Дорогу, ведущую в посольство СССР, китайцы переименовали в Антиревизионистскую аллею и каждый день устраивали на ней массовые демонстрации.

Напряжение усиливалось. Однажды хунвейбины ворвались в здание посольства СССР, водрузили на клумбе портрет Мао, переломали и сожгли посольскую мебель, сожгли будку привратника. Во время осады сотрудники посольства, ожидая штурма основного здания, вооружились чем могли. Положение спас член политбюро Косыгин. Он по каналам правительственной связи из Москвы позвонил в Пекин. Телефонист сказал Косыгину, что он «не станет соединять председателя Мао с мерзким ревизионистом Косыгиным», однако все же соединил с Чжоу Эньлаем.

На плакате написано: "Разобьём собачьи головы Брежнева и Косыгина"



Истерия продолжалась, и спустя два года вылилась в открытое военное противостояние на полуострове Даманский.

Тогда военной и экономической мощи Китая было недостаточно для серьёзного противостояния с Советским союзом.
Сейчас ситуация кардинально изменилась...

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Comments

( 127 comments — Leave a comment )
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boris_kokotov
Jan. 24th, 2017 09:24 pm (UTC)
При Сталине поссорились с Тито, потом поссорились с Энвером Ходжа. Тогда ещё Китай был , как бы, между СССР и Албанией. В газете "Женьминьжибао" на одной половине страницы печаталась статья советская, а на второй статья албанская. Как бы, нейтралитет. А потом хунвэйбины и конфликт на Даманском.
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andreyby
Jan. 25th, 2017 04:10 pm (UTC)
Тито прекрасно справился сам. И до самого конца Югославия срубала ништяки со своей позиции "ни вашим, ни нашим".
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(no subject) - Don Pereiro - Jan. 26th, 2017 03:06 am (UTC) - Expand
(no subject) - andreyby - Jan. 26th, 2017 04:51 am (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 26th, 2017 06:32 am (UTC) - Expand
(no subject) - djak_krjakutny - Jan. 26th, 2017 06:38 am (UTC) - Expand
(no subject) - andreyby - Jan. 26th, 2017 07:15 am (UTC) - Expand
(no subject) - djak_krjakutny - Jan. 26th, 2017 07:29 am (UTC) - Expand
(no subject) - Валерий Бадион - Jan. 27th, 2017 06:49 am (UTC) - Expand
stryz
Jan. 25th, 2017 07:08 am (UTC)
ситуация кардинально изменилась...
Противостояния в ядерной войне не будет.
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andrewsanswer_
Jan. 25th, 2017 06:00 pm (UTC)
Re: ситуация кардинально изменилась...
Это китайцы по секрету на ушко нашептали?

Ситуация, действительно, изменилась кардинально. Но не в лучшую сторону. Особенно после того, как великий стратег В. В. Путин принял решение помножить на ноль 53-е Забайкальское ракетное объединение в 2002 году. Пьяный Ельцин, кстати, при все своих особенностях, до такого в своё время не додумался.
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Пусть идут куда хотят. - andrewsanswer_ - Jan. 26th, 2017 06:19 am (UTC) - Expand
Re: Пусть идут куда хотят. - stryz - Jan. 26th, 2017 04:34 pm (UTC) - Expand
(no subject) - hanzo893 - Jan. 27th, 2017 07:44 am (UTC) - Expand
(no subject) - andrewsanswer_ - Jan. 27th, 2017 11:26 am (UTC) - Expand
(no subject) - Mikhail Kutlimatov - Jan. 27th, 2017 04:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Борис Шварцкройн - Jan. 27th, 2017 12:36 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Георгий Колосов - Jan. 25th, 2017 08:49 pm (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 27th, 2017 01:20 am (UTC) - Expand
(no subject) - astarpsk - Jan. 26th, 2017 12:28 am (UTC) - Expand
(no subject) - andrewsanswer_ - Jan. 26th, 2017 06:15 am (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 27th, 2017 01:23 am (UTC) - Expand
(no subject) - leshik_as - Jan. 27th, 2017 06:42 am (UTC) - Expand
(no subject) - andrewsanswer_ - Jan. 27th, 2017 11:29 am (UTC) - Expand
(no subject) - leshik_as - Jan. 27th, 2017 12:27 pm (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 26th, 2017 07:20 am (UTC) - Expand
(Anonymous)
Jan. 25th, 2017 07:14 am (UTC)
Нельзя недооценивать китайцев.
В шестидесятых годах, они себя уже показали во всей красе. Но тогда Китай был аграрной страной. Сегодня представить страшно, чем может кончиться любое заигрывание с жестоким и рациональным соседом. Никаких уступок, никаких угроз, где-то примерно так.
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china_x_pilot
Jan. 25th, 2017 07:25 am (UTC)
Интересно, но китайцы отчасти были правы. ))
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bortnikk
Jan. 25th, 2017 11:15 am (UTC)
[b]Сейчас ситуация кардинально изменилась...[/b]

Изменилась. Но, не очень сильно. И не в пользу Китая.
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Сергей Интриган
Jan. 25th, 2017 05:16 pm (UTC)
кто его знает, кто знает........
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(no subject) - bortnikk - Jan. 26th, 2017 06:05 am (UTC) - Expand
(no subject) - andrewsanswer_ - Jan. 26th, 2017 07:58 am (UTC) - Expand
(no subject) - bortnikk - Jan. 26th, 2017 08:19 am (UTC) - Expand
(no subject) - andrewsanswer_ - Jan. 26th, 2017 08:33 am (UTC) - Expand
(no subject) - bortnikk - Jan. 26th, 2017 08:37 am (UTC) - Expand
(no subject) - andrewsanswer_ - Jan. 26th, 2017 08:48 am (UTC) - Expand
(no subject) - bortnikk - Jan. 26th, 2017 08:55 am (UTC) - Expand
(no subject) - andrewsanswer_ - Jan. 26th, 2017 09:18 am (UTC) - Expand
(no subject) - bortnikk - Jan. 26th, 2017 09:47 am (UTC) - Expand
(no subject) - alex_dragon - Jan. 26th, 2017 11:35 pm (UTC) - Expand
(no subject) - biryukov_e - Jan. 27th, 2017 10:27 am (UTC) - Expand
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(no subject) - andrey4ik - Jan. 27th, 2017 09:20 am (UTC) - Expand
(no subject) - bortnikk - Jan. 27th, 2017 09:36 am (UTC) - Expand
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spear2
Jan. 25th, 2017 05:00 pm (UTC)
> Сейчас ситуация кардинально изменилась...

В последние лет 10-ть с удовольствием наблюдаю попытки недалеких англосаксов привычно стравить ихних врагов между собой и пожать плоды. Как говорится, "что у трезвого на уме - то у пьяного на языке". Поэтому тема китайско-российской войны особенно популярно у укров и русскоязычно-либеральных блогеров.

Edited at 2017-01-25 05:00 pm (UTC)
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Сергей Интриган
Jan. 25th, 2017 05:21 pm (UTC)
ну ну ))))
а когда отожмет китай всю территорию до урала, по примеру крыма )))))))))))) что скажешь в этом случае дружище??? да ничего ты не скажешь, говорить уже будет просто нечего )))))) все станет на свои места и всем все будет понятно ))))))))))))
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(no subject) - alexsx06 - Jan. 25th, 2017 06:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - spear2 - Jan. 25th, 2017 09:40 pm (UTC) - Expand
(no subject) - megakot2301 - Jan. 26th, 2017 12:32 am (UTC) - Expand
(no subject) - enzaprost - Jan. 26th, 2017 09:09 am (UTC) - Expand
(no subject) - Олег Литвинов - Jan. 27th, 2017 07:10 am (UTC) - Expand
(no subject) - rvovhu - Jan. 27th, 2017 04:28 am (UTC) - Expand
collegaproul
Jan. 25th, 2017 05:49 pm (UTC)
Опять "российское посольство"!
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golodg
Jan. 27th, 2017 08:56 am (UTC)
"Сотрудникам российского посольства было запрещено выезжать за пределы Пекина"

И не было и не могло быть никакого "росиийского посольства" тогда.ю а правильно - посольство СССР !

все события по хронологии правильно воспроизведены, ещё сохраниилисьпамяти, хотя сам тогда был маленький, но по ТВ, радио и в прессе много говорилось и писалось.
Впрочем, скаазть, какая из сторон была права,сейчас крайне трудно: в конце 60-х Мао уже по сути впал в маразм, как и почти все руководители подобгого плана, типа "вождей", потому реально плоло владел обстановкой в стране и мире. А лидеры хунвэйбинов - (дословно "красногвардейцев"), зарядив ещё только начинающую активную общественную жизнь молодёжь своей "коммунистической" агитацией и пропагандой реально вышли из каких-либо рамок и ограничений, - "культурная революция" тому пример. Впрочем, критика "ревизии социализма" в СССР со стороны Мао во многом справедлива, хотя Энвер Ходже про Хрущёва и Ко даже и лучше целую книгу написал. Увы, но это напоминало "диаог глухого со слепым", не иначе.

Edited at 2017-01-27 08:56 am (UTC)
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az_mut
Jan. 25th, 2017 06:33 pm (UTC)
а че, встретим китайских товарищей с цветами ...
они же не несут нам отступления от скреп , не любят гейропу , наши патриоты получат все , чего хотят...
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alex_kh_80
Jan. 25th, 2017 06:42 pm (UTC)
Пока всякие нашисты и им подобные - это лайт-версия хунвенбинов
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alex_kh_80
Jan. 25th, 2017 06:43 pm (UTC)
Нашисты - лайт-версия хунвейбинов
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prazska
Jan. 25th, 2017 07:41 pm (UTC)
искренне неправильный заголовок "возможна..." если была возможна - началась бы война, а так бессмысленное использование громких слов..
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igorr_petrov
Jan. 25th, 2017 08:21 pm (UTC)
Не надо бояться косоглазых. Ничего у них не выйдет, ничего и никогда — не стоит косой против белого человека. Мы для них — непобедимые янгуйцзы ( 洋鬼子 ) всегда были и останемся, сколько бы эти косые черти себя не духарили. Хотя конеш тараканьи их наскоки опасны поначалу.
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Eugene Hutsul
Jan. 25th, 2017 11:32 pm (UTC)
Что ты из себя возомнила, вонючая свинособака? В какие "белые люди" ты лезешь, кацапня чумазая, северный нигериец?
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(no subject) - (Anonymous) - Jan. 27th, 2017 02:49 am (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 27th, 2017 07:58 am (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 27th, 2017 08:45 am (UTC) - Expand
(no subject) - seryi_polosatiy - Jan. 27th, 2017 07:46 am (UTC) - Expand
(Anonymous)
Jan. 25th, 2017 08:48 pm (UTC)
Ключевой вопрос во взаимоотношениях с Китаем - "Чей Крым?"
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Георгий Колосов
Jan. 25th, 2017 08:55 pm (UTC)
многие реально не понимают в какой ад нас почьти уже засунули либерасты! весь 20 век зап.цивилизация уничьтожает сама себя...2 мир.войны,революция устроеная кагтавыми,холодная война,интернационализм-сатанизм...и если Трамп не популист он-реално может стать-начялом спасения белой расы и зап.цивилизации! потому что только прекратив безсмысленные качели между сша и россией и самое главное-скинув иго лживой и реально шизоидной политкоректности-всеизвинения мы сможем вернуть свое и даже приумножить...! а нет-страшный в своей гениальной правде "флешбек" Дена Симмонса не загорами...

Edited at 2017-01-25 08:58 pm (UTC)
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Висилий Кот
Jan. 25th, 2017 09:05 pm (UTC)
когда то давно, китайскую угрозу можно было принять за реальность. А после украины - извините, идите в ж@пу со своими историями про "китайских бИНьдеровцев". Да здравствует Шевей-Русская национальная волость КНР, единственная родина нашего 100 миллионного народа!
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dr_optic
Jan. 26th, 2017 03:37 am (UTC)
Жуткая история! Так ведь отдали тогда Даманский китайцам. (Честно не знал об этом)
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voxpop_66
Jan. 26th, 2017 03:56 am (UTC)
А мы в поезде Пекин-Москва жевачку выпрашивали в детстве! )
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rvovhu
Jan. 27th, 2017 04:54 am (UTC)
И как? Давали? А жвачка была китайская?
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(no subject) - voxpop_66 - Jan. 27th, 2017 06:01 am (UTC) - Expand
dne80
Jan. 26th, 2017 04:31 am (UTC)
Когда Мао сдох, китайцы сразу же начали "культурную революцию" и теперь снабжают путинских хунвейбинов поддельными айфонами)
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swordfish_77
Jan. 26th, 2017 06:11 am (UTC)
китайцы организованно построились и стали петь «Интернационал». «Охранке ревизионистов» – милиционерам – это не понравилось, и они начали избивать китайцев, заставляя их разойтись

Сильно похоже на других ментов, которые порвали портрет Путина.
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bulbamaster
Jan. 26th, 2017 02:11 pm (UTC)
На ОСТРОВЕ Даманский, деревня! lol

Змей всё сказал.
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(Anonymous)
Jan. 27th, 2017 01:16 am (UTC)
Вот смысл в конце оставлять подобную фразу : "Тогда военной и экономической мощи Китая было недостаточно для серьёзного противостояния с Советским союзом.Сейчас ситуация кардинально изменилась..." . Начав как "хорошая историческая статья" вы закончили как "вонючее пропагандонство". Знать историю необходимо и подобные исторические факты помогают не впадать в "дружественность" на эмоциях и думать об интересах. Но какое это имеет отношение к взаимодействию стран сейчас ? Никакого. Изменился баланс сил , изменились интересы. Сейчас Китай и Россия естественные союзники по интересам в мире. Ваша концвка вообще абсурдна и намекает на то что де тот конфликт тлеет до сих пор и китайцы спят и видят как взять реванш. Это бред.

Поменьше попагандонства и побольше объективности. А так же не стоит считать своих читателей идиотами и пытаться так примитивно манипулировать ими.
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wladimiryu
Jan. 27th, 2017 04:16 am (UTC)
Всегда говорил и не устаю повторять: "Нет у России союзников и не будет".
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Владимир Родионов
Jan. 27th, 2017 04:44 am (UTC)
При всех его ошибках и перегибах, Мао был весьма не глупый человек. И он заложил фундамент, благодаря которому стал возможен современный китайский экономический рывок вперед. . Кроме того, он прекрасно понимал, что после Сталина, к власти в СССР пришел трусливый дурак-Хрущев.
«К власти в СССР после 1953 года пришли националисты и карьеристы, взяточники, покрываемые из Кремля. Когда придет время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и крепостники». Как в воду глядел, великий кормчий.....
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golodg
Jan. 27th, 2017 09:00 am (UTC)
Абсолютно керно сказано! Хотя увы, как раз последние 7 - 10 лет примерно он уже по сути впал в маразм и не контролировал ситуацию в своей стране.. тогда и пошёл 2-й ,ьзаключительный этап "культурной революции" и пик противостояния КНР против СССР.
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(no subject) - (Anonymous) - Jan. 27th, 2017 09:08 am (UTC) - Expand
(no subject) - Николай Сергиенко - Jan. 27th, 2017 09:22 am (UTC) - Expand
(no subject) - Борис Шварцкройн - Jan. 27th, 2017 01:10 pm (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 27th, 2017 03:28 pm (UTC) - Expand
rvovhu
Jan. 27th, 2017 04:46 am (UTC)
Вот зря с японцами воевали! Они знали как правильно обращаться с китайскими свиньями. Их отряд №731 был бесподобен, и внёс огромный вклад в мировую медицину.
Чтобы восстановить испорченное настроение давайте послушаем хорошую японскую песню:

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anton_972
Jan. 27th, 2017 09:48 am (UTC)
японцы - шовинисты редкостные
если для них китайцы и прочие азиаты недочеловеки то русские для них недочеловеки в квадрате,
впрочем в японии (как пожалуй и везде) находятся при этом любительницы черного мясца - негров
туда ведь в век всеобщей толерастии тоже впустили
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(no subject) - rvovhu - Jan. 27th, 2017 10:50 am (UTC) - Expand
(no subject) - rvovhu - Jan. 27th, 2017 10:54 am (UTC) - Expand
(no subject) - anton_972 - Jan. 27th, 2017 11:42 am (UTC) - Expand
(no subject) - rvovhu - Jan. 27th, 2017 11:46 am (UTC) - Expand
(no subject) - anton_972 - Jan. 27th, 2017 12:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rvovhu - Jan. 27th, 2017 01:39 pm (UTC) - Expand
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