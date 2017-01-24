Возможен разрыв отношений, возможна война. Ровно 50 лет назад

«Возможен разрыв отношений, возможна война» – так отреагировали в МИД КНР на кровавую бойню, учинённую китайскими студентами, обучавшимися в столице Советского Союза, и московской милицией.

"Группа студентов из КНР, порядка 100 человек, 25 января 1967 года пришла к Мавзолею Ленина, чтобы отдать дань памяти вождю мирового пролетариата. Дойдя до входа в усыпальницу основателя первого государства рабочих и крестьян, китайцы организованно построились и стали петь «Интернационал». «Охранке ревизионистов» – милиционерам – это не понравилось, и они начали избивать китайцев, заставляя их разойтись. Но студенты не дрогнули, и тогда правоохранители начали стрельбу. Среди китайских студентов были убитые и раненые."

"25 января в полдень около 70 китайских граждан – главным образом китайские студенты, возвращающиеся через Москву в КНР, и сотрудники китайского посольства в Москве – прибыли на Красную площадь и стали в очередь желающих посетить Мавзолей. Они выстроились вдоль Мавзолея, перепрыгнув через ограждения, достали книжечки цитат Мао Цзэдуна и стали хором выкрикивать его «изречения». Таким образом, они создали беспорядок, мешая другим посетителям. Советские люди, стоявшие вслед за китайской группой, терпеливо ждали. Находящиеся обычно в дни посещения Мавзолея около него два-три милиционера, наблюдавшие за порядком, предложили китайским гражданам либо пройти в Мавзолей, либо освободить проход. В ответ китайские граждане стали ещё громче выкрикивать цитаты Мао Цзэдуна и требовать, чтобы советские люди присоединились к их декламации. Свои требования они подкрепляли выкриками, толчками, явно провоцируя беспорядок. Чтение цитат сменилось сплошным истерическим криком китайских граждан. И в этот момент один из них ударил по лицу женщину, стоявшую в очереди. Это послужило как бы сигналом для всей группы. Они стали набрасываться на советских людей, наносить им удары. Хулиганство продолжалось несколько минут. Советские люди, находившиеся на Красной площади, не поддались на провокационные выходки. Сами, без помощи милиции, взявшись за руки и образовав живую цепь, оттеснили китайскую группу в сторону собора Василия Блаженного. После этого советские люди отошли в сторону, а китайские граждане, поняв, что затеянная ими провокация не увенчалась успехом, вынуждены были сесть в автобусы и уехать."